LE AZZURRE DEL VOLLEY VINCONO IL BRONZO AGLI EUROPEI

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) - L'Italvolley femminile ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati europei. Il team azzurro allenato da Davide Mazzanti, vicecampione del mondo, dopo aver perso ieri in semifinale contro la Serbia, ha battuto oggi, ad Ankara, per 3-0, la Polonia. Nella finale per il terzo posto, l'Italia si e' imposta con i seguenti parziali: 25-23, 25-20, 26-24. Le azzurre festeggiano cosi' un prestigioso terzo posto: l'Italia non saliva sul podio continentale da 10 anni, ovvero dall'oro del 2009, conquistato a Lodz. Di quella squadra l'unica reduce e' Lucia Bosetti, per le altre 13 atlete italiane si tratta della prima medaglia in un Europeo. Stesso discorso per il commissario Davide Mazzanti che, alla sua seconda rassegna continentale sulla panchina tricolore, ha riportato le azzurre tra le prime tre del continente. Con oggi salgono a 7 le medaglie conquistate dall'Italia nel torneo europeo. Oro: 2007 (Lussemburgo) e 2009 (Lodz). Argento: 2001 (Varna) e 2005 (Zagabria). Bronzo: 1989 (Stoccarda), 1999 (Roma) e 2019 (Turchia). Il grande merito di Chirichella e compagne e' stato quello di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Serbia e trovare le giuste energie per battere la Polonia. Le azzurre si sono prese la rivincita della sfida di Lodz, quando nella fase a gironi le polacche vinsero per 3-2. La gara di oggi chiude la stagione 2019 dell'Italia, un'annata positiva che, oltre al bronzo europeo, ha portato in dote soprattutto la qualificazione a Tokyo2020. (ITALPRESS). pdm/red 08-Set-19 18:09