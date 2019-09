ZINGARETTI "CONSIDERO DELLA MIA SQUADRA ANCHE I MINISTRI M5S"

ROMA (ITALPRESS) - Di Maio al governo "ci crede e penso che mi consideri un alleato. Nel governo c'e' una bellissima delegazione del Pd, ma io considero della mia squadra anche tutti i ministri dei Cinque Stelle, bisogna finirla con i litigi". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato da Giovanni Floris a "Dimartedi'", su La7. "Non dobbiamo contemplare cio' che ci divide, ma cio' che ci unisce per il bene del Paese", ha aggiunto Zingaretti, per il quale "il governo gialloverde aveva fallito". "C'e' un programma e non bisogna essere pigri nella sua attuazione. Poi guai a chiuderci solo nella dimensione di governo, dobbiamo stare anche nei quartieri, anche per rafforzare il governo", ha sottolineato il governatore del Lazio. (ITALPRESS). sat/red 10-Set-19 22:18