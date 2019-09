MEDICI DI FAMIGLIA, FA TAPPA IN LOMBARDIA IL TOUR #ADESSOBASTA

MILANO (ITALPRESS) - Fa tappa in Lombardia il tour nazionale #AdessoBasta. L'evento itinerante e' stato organizzato dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG) per "ascoltare le esigenze dei cittadini italiani che sono anche, tutti, assistiti e pazienti dei medici di medicina generale; questo per poter avanzare al Governo del Paese richieste che tengano in considerazione i reali bisogni sanitari e socio-sanitari della popolazione". A bordo di un camper, la FIMMG, guidata dal segretario generale Silvestro Scotti, tocchera', 15 citta' in 30 giorni di viaggio, percorrendo 1.800 chilometri. Il camper, oggi dalle 9 alle 13, e' stato ad Olgiate Molgora (Lecco), fino alle 18 sara' invece a Legnano, in via Luini (Piazza San Magno). Nella mattinata di domani dalle 9 alle 13 sara' ad Olda, frazione di Taleggio, nelle valli bergamasche, in Piazza Amilcare Arrigoni. "Chiediamo che il sistema si accorga di noi per il modello contrattuale che rappresentiamo. Sono troppi anni che si agisce nei confronti del medico di famiglia come una sorta di sotto-dipendente o un soggetto che viene considerato nella percezione comune come un medico di serie B. Nonostante il legislatore ci abbia qualificato come liberi professionisti, non si agisce verso di noi in questi termini", afferma Scotti. (ITALPRESS). cam/pc/abr/red 12-Set-19 16:36