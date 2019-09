IMMIGRAZIONE, MATTARELLA "SERVONO MECCANISMI UE PER RIMPATRI"

ROMA (ITALPRESS) - "C'e' bisogno di trovare soluzioni che consentano meccanismi automatici di redistribuzione europea dei migranti e dei rimpatri posti a carico dell'Unione, che e' in grado di essere piu' efficace dei singoli Paesi membri". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa al Quirinale dopo l'incontro con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. "Bisogna sviluppare la gia' grande collaborazione tra Italia e Germania", ha sottolineato il capo dello Stato. "Vi sono dei dati che non sono molto conosciuti, ma che sottolineano quanto sia intensa questa collaborazione - ha aggiunto -: non tutti sanno che il volume del commercio tra Germania e Lombardia e' maggiore rispetto a quello tra Germania e Giappone, e quello tra Germania e Veneto e' maggiore rispetto a quello tra Germania e Brasile. Anche attraverso e per effetto della moneta unica vi e' una strettissima collaborazione tra le nostre economie". (ITALPRESS). sat/red 19-Set-19 13:51