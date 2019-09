FONDIMPRESA, IN 15 ANNI DI ATTIVITÀ 4,68 MLN DI ISCRITTI

ROMA (ITALPRESS) - Un forte trend di crescita ha caratterizzato i primi 15 anni di attivita' di Fondimpresa il primo tra i fondi interprofessionali in italia costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Si va dalle 17mila aziende aderenti nel 2004 alle oltre 200mila aziende del 2019, parliamo di un numero undici volte superiore a quello iniziale. Per quanto riguarda i lavoratori si va da un milione e 306 mila lavoratori del 2004 ai quattro milioni e 681mila del 2019. Questi alcuni dati presentati in occasione del forum per i 15 anni del Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria e Cgil Cisl e Uil. Per i dati riguardanti le dimensioni delle imprese si conferma il trend degli anni precedenti: in aumento le piccole imprese (fino a 49 addetti) che rappresentano oltre il 92% del totale delle aderenti al fondo, la parte restante si suddivide tra il 6,48% delle aziende tra i 50 ed i 249 addetti e l'1% di quelle con piu' di 250 addetti. Guardando al territorio le regioni piu' rappresentate risultano essere il Veneto con quasi 28 mila aziende e 555 mila lavoratori, la Lombardia che sfiora le 27 mila aziende con oltre 1 milione di lavoratori e la Campania con 24 mila aziende e 264 mila lavoratori. "Fondimpresa compie quindici anni: tanto lavoro svolto ma anche un grande lavoro che ci attende d'ora in avanti, adesso che siamo diventati grandi - ha detto il presidente, Bruno Scuotto -. Tanti sono gli obiettivi che abbiamo raggiunto in questi anni, tenendo sempre bene a mente quella che e' la nostra principale mission: rendere facilmente accessibile, per le nostre aziende e i nostri lavoratori, il ricorso alla formazione, con il conseguente obiettivo di far si' che le competenze dei nostri iscritti possano crescere e con esse le opportunita' di business delle aziende aderenti" (ITALPRESS). tan/sat/abr/red 19-Set-19 14:01