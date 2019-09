INTESA SANPAOLO E CONFARTIGIANATO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE VERONESI

VERONA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo e Confartigianato Imprese Verona hanno sottoscritto un accordo a sostegno delle imprese artigiane del veronese, grazie al quale la banca mette a disposizione delle imprese associate una gamma di servizi finanziari e non finanziari evoluti per supportarne l'attivita' e rafforzarne il posizionamento competitivo, con una particolare attenzione allo sviluppo sia economico sia del capitale umano e intangibile che rappresentano un elemento caratterizzante delle imprese artigiane. Intesa Sanpaolo offre supporto finanziario alle imprese che intendono realizzare piani di sviluppo o migliorare la struttura finanziaria attraverso finanziamenti dedicati e servizi per la gestione della liquidita' aziendale. Anche gli investimenti funzionali al miglioramento dei servizi digitali e tecnologici, in un'ottica di sviluppo Industria 4.0, verranno sostenuti con soluzioni finanziarie diverse e combinabili tra loro. Inoltre sara' favorito l'accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi per agevolare, attraverso il rilascio della garanzia pubblica, la concessione del credito alle Pmi artigiane del Veronese. Per quanto riguarda l'export, Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese associate prodotti, servizi evoluti e consulenza a supporto dello sviluppo del business sui mercati esteri, oltre alla propria rete internazionale. "Per Intesa Sanpaolo il sostegno allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese artigiane dei territori e' tra i fattori che concorrono alla crescita della economia di tutto il Paese - dichiara Renzo Simonato, direttore Regionale Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo -. Con Confartigianato Imprese Verona vogliamo ulteriormente valorizzare questo patrimonio del territorio, sostenendo le imprese nel loro percorso di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione". (ITALPRESS). ads/com 19-Set-19 14:39