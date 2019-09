LEGNO-ARREDO, PUGLIA SETTIMA REGIONE IN ITALIA PER FATTURATO

BARI (ITALPRESS) - Settima nel ranking per fatturato, ottava per numero di imprese, ancora settima per numero di addetti, undicesima nell'import, ottava nell'export. Questi i numeri che riguardano la Puglia nel panorama nazionale del mercato del legno-arredo. Sono emersi oggi a Bari, in occasione della terza tappa del tour di incontro e ascolto degli imprenditori locali di FederlegnoArredo, associazione guidata dal presidente Emanuele Orsini. Per comprendere l'esatta collocazione della regione in questo mercato e' utile dire che in dati assoluti, riguardo al fatturato, si passa da 1,4 mld della Puglia, ai 7 della Lombardia "ma non si tratta di grandissime distanze - ha detto Orsini - la vera sfida e' non sedersi". "Noi auspichiamo che la crescita interna sia sempre positiva, ma non tanto per un fatto di fatturato delle imprese ma perche' dietro c'e' il lavoro, che e' la cosa principale da salvaguardare - ha aggiunto Orsini -. La Puglia e' un pezzo importante del mercato italiano, per due motivi: perche' nella parte dell'arredamento ha aziende (3.068 con 14.800 addetti, ndr) che il made in Italy lo sanno fare e portare nel mondo, e l'altra parte fondamentale riguarda in tema dell'ortofrutta, soprattutto in un momento in cui la coscienza del Paese e dell'Europa sta andando verso il plastic free. Se si parla di prodotti bio, ha senso che lo siano anche gli imballaggi". In quest'ottica FederlegnoArredo oggi ha sottoscritto un accordo con Federbio. "Insieme - ha sottolineato Orsini - ci stiamo impegnando per utilizzare materiali bio per tutti gli imballaggi, un bel messaggio da lanciare anche alla grande distribuzione". (ITALPRESS). spc/abr/red 19-Set-19 17:32