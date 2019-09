NEW YORK IN CORTEO PER IL CLIMA

NEW YORK (ITALPRESS) - In corteo per il clima, perche' "non esiste un pianeta B". Alla vigilia del Climate Summit, previsto al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite lunedi' 23 settembre, la citta' di New York e' scesa in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico. Migliaia di persone si sono riunite a Foley Square, a sud di Manhattan, per il corteo "NYC Climate Strike", che ha toccato vari punti della citta'. Tappa conclusiva Battery Park, dove e' atteso il discorso di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese ispiratrice del movimento Fridays For Future. Sara' proprio Greta una delle protagoniste del summit di lunedi' all'Onu. "Vogliamo che si agisca ora, perche' l'ambiente non ha colore politico e il cambiamento climatico e' in atto, lo viviamo, non abbiamo una seconda possibilita'", ha detto a Italpress Abbey Sehaff, studentessa della New York University di 21 anni. New York e' stata capofila di una protesta globale, che ha coinvolto numerose citta' in tutto il mondo. Giovani ma anche meno giovani hanno marciato, intonando cori e mostrando cartelli colorati per lanciare messaggi a favore di nuove politiche sul clima. (ITALPRESS). mam/vbo/r 20-Set-19 21:32