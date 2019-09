UMBRIA, E' L'IMPRENDITORE BIANCONI IL CANDIDATO DI CINQUESTELLE E PD

-- foto dal profilo facebook di Vincenzo Bianconi -- ROMA (ITALPRESS) - E' l'imprenditore Vincenzo Bianconi il candidato civico di Cinquestelle e Pd per le prossime elezioni regionali in Puglia. A renderlo noto e' stato lo stesso Bianconi, 47 anni, presidente di Federalberghi Umbria: "Non mi sono mai tirato indietro dinanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed e' per questo che ho deciso di accogliere l'invito a candidarmi a Presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto", scrive in una nota. "E' la persona giusta per ricucire quel rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini che in Umbria, dopo lo scandalo sulla sanita', ormai sembra perso", dice il leader Cinquestelle Luigi Di Maio. "Una bella e forte candidatura. Sara' il candidato dell'Umbria, una terra meravigliosa. L'Umbria che non si arrende e che combatte per il suo futuro", commenta il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. (ITALPRESS). abr/red 22-Set-19 18:22