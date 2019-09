SCHERMA, PREMIATI 93 ATLETI DI TUTTA ITALIA DA FIS E ICS

ROMA (ITALPRESS) - Un premio speciale. Presso la nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati, a Roma, sono stati consegnati i riconoscimenti del progetto "Incentivazione allo Studio", promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo e dalla Federazione italiana scherma. A essere premiati 93 studenti/atleti perche' capaci di conciliare con grandi risultati sia l'attivita' scolastica che l'attivita' sportiva. L'iniziativa, promossa per il secondo anno in simbiosi tra l'Ics e la Fis, prevede dei riconoscimenti diversificati per ciascuna categoria e per tipologia di percorso scolastico. Grande soddisfazione da parte del presidente della Federscherma, Giorgio Scarso: "Con questa iniziativa sponsorizzata dall'Ics, che ringrazio, vogliamo segnalare al mondo che spesso si parla della Fis come federazione che porta medaglie e di questo speriamo di continuare ad esserne capace, ma la Fis e' anche palestra di vita e occasione di confronto, inclusione, condivisione". Tra i premiati anche il campione del Mondo e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Paolo Pizzo: "A tutti voi dico: non smettete mai di inseguire i vostri sogni e per quanti sacrifici possano richiedere, non mollate mai". (ITALPRESS). spf/glb/red 27-Set-19 15:42