LEGGE ELETTORALE, LIGURIA E BASILICATA DICONO SI' AL REFERENDUM

ROMA (ITALPRESS) - I Consigli regionale della Liguria e della Basilicata hanno approvato la proposta di referendum abrogativo sulla quota proporzionale della legge elettorale nazionale. E' stata cosi' raggiunta, e oltrepassata, la quota di cinque Regioni (sono otto in tutto i richiedenti) necessaria per ottenere la consultazione popolare. Nei giorni scorsi il via libera e' arrivato anche da Veneto, Piemonte, Abruzzo, Sardegna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia. (ITALPRESS). mgg/red 27-Set-19 17:53