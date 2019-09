DAZI USA, BERTINELLI INCONTRA CONTE "RISCHIO PER PARMIGIANO REGGIANO"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Un weekend ricco di incontri istituzionali per il Consorzio Parmigiano Reggiano, protagonista del Parmigiano Reggiano Day al Villaggio Coldiretti a Bologna. Ieri, il presidente Nicola Bertinelli ha incontrato la Ministra Teresa Bellanova che - dopo un confronto con il mondo degli agricoltori presenti alla manifestazione - ha rilevato l'importanza di scongiurare, tramite un'azione di governo, il rischio dei danni dei dazi americani annunciati da Trump. Motivo per cui - si legge in una nota - ha scritto una lettera al premier Conte e a Luigi di Maio per ipotizzare un rafforzamento delle politiche di promozione negli USA, prevedendo risorse adeguate a comunicare ai cittadini americani la qualita' dell'autentico made in Italy. Oggi e' stata la volta di Giuseppe Conte che ha avuto l'opportunita' di conoscere meglio la realta' del Parmigiano Reggiano, visitando lo stand del Consorzio al Villaggio Coldiretti Bologna e partecipando al rito della nascita della forma che e' stata cotta sul fuoco a legna nella tradizionale caldaia di rame. Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, ha colto l'occasione della visita del premier per confrontarsi sulle questioni piu' urgenti che riguardano la filiera Parmigiano Reggiano ed ha espresso in particolare la necessita' di un'azione politica per scongiurare il rischio dei dazi americani. "Trump - dice Bertinelli - ha stilato una lista di prodotti europei, e tra questi ci sono tanti prodotti italiani, che saranno soggetti un dazio al 100%. Tra questi c'e' anche il Parmigiano Reggiano. Se questa cosa dovesse accadere, il prezzo del nostro prodotto passerebbe sugli scaffali americani dai 40 ai 60 dollari al chilo. Cio' significherebbe perdere fino al 90% del mercato americano. Sarebbe un'operazione folle perche' perdente per tutti i player. In primis, per i produttori di Parmigiano Reggiano che vedrebbero un crollo delle vendite negli USA, ma in seconda battuta anche per gli operatori americani che acquistano il Parmigiano Reggiano e poi lo producono diversi formati, grattugiano il prodotto, lo utilizzano per differenti preparazioni. Solo questo business vale circa 200 milioni di dollari che vanno tutti nelle tasche degli americani. E, infine, la grande vittima sara' il consumatore americano che non trovera' piu' il Parmigiano Reggiano sugli scaffali e dovra' accontentarsi del fake Parmesan che costa meno, ma che nulla ha a che vedere con l'autentico prodotto italiano. Se a questo aggiungiamo che, il Parmigiano Reggiano, insieme al Grano Padano, rappresenta la trasformazione del 40% del latte italiano, il crollo del prezzo delle due DOP vorrebbe dire anche far crollare il prezzo del latte e di tutti i lattiero caseari italiani. In sostanza sarebbe un'operazione disastrosa. Ecco perche' siamo sensibilizzando l'opinione pubblica sia americana che italiana per fare capire che questa e' un'operazione assolutamente ingiusta in quanto l'Italia, che non c'entra nulla con il consorzio Airbus (ne fanno parte la Francia, la Germania , la Spagna e il Regno Unito) si troverebbe a pagare una bolletta veramente insensata, con il conseguente crollo del prezzo del prodotto e di tutto il comparto lattiero caseario". (ITALPRESS). mgg/com 28-Set-19 15:29