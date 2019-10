TENNIS TROPHY FIT KINDER+SPORT, A MONTECARLO IL MASTER INTERNAZIONALE

ROMA (ITALPRESS) - E' arrivato alle battute finali il Tennis Trophy FIT Kinder+Sport, il grande circuito internazionale che celebra fair play, rispetto e amicizia: gli ultimi, decisivi set dell'evento si giocheranno nell'esclusiva location del Country Club MonteCarlo, sede dell'ATP Tour, dal 17 al 20 ottobre. La prima tappa di questa terza edizione si e' svolta il 2 febbraio ad Alba, in Piemonte. Il 22 marzo e' stata la volta di un torneo in Austria, seguito da altri in Bielorussia, Bulgaria, Germania, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Malta, Monaco, Polonia, Ucraina e Ungheria, per un totale di ben 172 tornei in 13 paesi diversi. L'iniziativa e' nata in Italia nel 2006 dal format creato dalla ex campionessa Rita Grande e supportato dalla FIT in collaborazione con il progetto di responsabilita' sociale Kinder+Sport Joy of Moving. "Avviare i piu' piccoli al tennis all'insegna del divertimento e dei valori dello sport si e' rivelata una formula vincente - sottolinea il Presidente della FIT, Angelo Binaghi - Il circuito 'Tennis Trophy FIT Kinder + Sport' e' il frutto della collaborazione in ambito tennistico tra pubblico e privato. Siamo soddisfatti di questa sinergia e siamo orgogliosi di aver esportato questa formula all'estero grazie anche al supporto della Ferrero e alle capacita' organizzative di Rita Grande. Come ormai accade da diversi anni, la Federazione stessa offre il suo contributo alla promozione dell'evento anche grazie al canale televisivo SuperTennis che racconta la manifestazione". L'Italia partecipera' al Master con una delegazione di 15 atleti. Ambassador d'eccezione della manifestazione sara' Ivan Ljubicic, ex n.3 ATP e attuale coach di Roger Federer. (ITALPRESS). gm/red 07-Ott-19 13:05