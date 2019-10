MOTORI, I GREEN PRIX 2019 ASSEGNATI A NISSAN E PSA

PALERMO (ITALPRESS) - Evidenziare attraverso con un riconoscimento le "idee e le soluzioni a favore della mobilita' sostenibile": e' l'obiettivo dei "Green Prix" instituiti nell'ambito di No Smog Mobility. I premi consistono in 10 alberi per ciascun vincitore, che andranno a infoltire il bosco di No Smog Mobility, un'area verde all'interno del campus universitario di Palermo. Per il 2019 la giuria del premio, presieduta dal giornalista Italo Cucci, della quale fanno parte gli ideatori della manifestazione Gaspare Borsellino e Dario Pennica, direttori rispettivamente dell'agenzia di stampa Italpress e del mensile Sicilia Motori, ha scelto di premiare per le idee Nissan e per le soluzioni il Gruppo PSA. Nissan ha ottenuto il riconoscimento per la tecnologia B2V (Brain-to-Vehicle), la prima e unica nel suo genere al mondo. Il sistema consente di prevedere le intenzioni ed i movimenti dell'essere umano, e a comando gli interventi (girando il volante o rallentando il veicolo, ad esempio) con un anticipo di 0,2-0,5 secondi sul conducente, senza quasi far percepire il loro funzionamento. Il Gruppo PSA invece ha gia' messo in produzione modelli, costruiti su due uniche piattaforme, che consentono di equipaggiare i veicoli con motori termici, ibridi plug-in, o elettrici 100% senza alcuna modifica. Le ultime nate, Peugeot 208 e Opel Corsa, sono i primi due di numerosi nuovi modelli che da qui al 2024 portera' all'elettrificazione delle gamme dei quattro brand che compongono il gruppo francese. I venti alberi sono stati piantati nell'area verde del Viale delle Scienze nel corso di una breve cerimonia, alla quale hanno preso parte autorita' e i rappresentanti delle aziende vincitrici, tra cui gli organizzatori della manifestazione, Gaspare Borsellino e Dario Pennica, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Andrea Valente, General manager di Free2Move e Andrea Tolomeo, Ev & Fleet performance manager di Nissan Italia. (ITALPRESS). abr/com 18-Ott-19 11:35