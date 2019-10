LA ROMA BATTE 2-1 IL MILAN, IN GOL DZEKO E ZANIOLO

ROMA (ITALPRESS) - La Roma ha battuto per 2-1 il Milan. All'Olimpico hanno firmato il successo della "incerottata" formazione giallorossa Dzeko e Zaniolo. Inutile il gol di Hernandez per i rossoneri. Nel giorno del ritorno di Francesco Totti sugli spalti dello stadio della Capitale, per la prima volta dal suo addio come dirigente, la squadra di Fonseca condanna i rosssoneri a una settimana di polemiche. Sugli scudi il "mascherato" Dzeko, il giovane Zaniolo e il ritrovato Pastore. Al 37' si accende la partita col duello tra classe 1999: Zaniolo lascia partire un destro dalla distanza che trova la risposta in calcio d'angolo di Donnarumma. E sul successivo corner la Roma passa in vantaggio: Mancini fa da sponda e Dzeko di testa mette in rete. Al 42' Donnarumma salva il Milan: Pastore ha la palla del 2-0 ma spara addosso al portiere rossonero. Nella ripresa il Milan approccia meglio e trova il pareggio: Theo Hernandez aggancia in area da un cross dalla destra e batte Pau Lopez con la complicita' di una deviazione di Smalling. Ma il pareggio dura poco: al 60' Calabria sbaglia un disimpegno, Dzeko apre per Zaniolo che spiazza Donnarumma con un rigore in movimento. All'81' il duello fra "futuri big" si ripete ma stavolta e' il rossonero ad avere la meglio: Hernandez regala palla a Zaniolo il cui tiro viene bloccato dal portiere classe 1999, che difende il risultato fino al definitivo 2-1. (ITALPRESS). spf/pdm/gm/red 27-Ott-19 20:00