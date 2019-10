ASSEGNATI PREMI CONI-USSI 2019, "PENNA PER LO SPORT" A ITALO CUCCI

ROMA (ITALPRESS) - Il Premio CONI "Una Penna per lo Sport - Giorgio Tosatti", riservato all'intera opera professionale compiuta da un giornalista sportivo nel corso della sua carriera, e' stato assegnato per il 2019 a Italo Cucci, direttore editoriale dell'agenzia di stampa Italpress. Lo ha deciso la commissione per l'assegnazione dei premi, presieduta da Luigi Ferrajolo e composta da Andrea Monti (rappresentato da Valerio Piccioni), Ivan Zazzaroni (rappresentato da Alessandro Barbano), Xavier Jacobelli, Daniele Dallera, Francesco Saverio Intorcia, Paolo Brusorio, Auro Bulbarelli (rappresentato da Enrico Varriale), Federico Ferri e Danilo di Tommaso. Questi gli altri premi assegnati: per la sezione "Stampa Scritta - Cronaca e Tecnica" a Antonio Barilla' (La Stampa); sezione "Stampa Scritta-Costume e Inchiesta" a Marco Bonarrigo (Corriere della Sera); sezione "Desk - Stampa Scritta" a Paolo Rossi (Repubblica); sezione "Televisione" a Francesca Benvenuti (Mediaset); sezione "Desk-Televisione" a Martina Maestri (Sky Sport); sezione "Radio, Innovazioni Tecnologiche e/o Multimediale" a Filippo Conticello (La Gazzetta dello Sport); sezione "Under 35" a Stefano Rizzato (RAI) e Alberto Gervasi (Tuttosport). La cerimonia di premiazione e' in programma il 2 dicembre a Roma, presso il Salone d'Onore del CONI. (ITALPRESS). gm/red 28-Ott-19 17:13