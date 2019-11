RENZI "BASTA CON LE FAKE NEWS, NOI LAVORIAMO PER SALVARE IL GOVERNO"

PALERMO (ITALPRESS) - "Noi stiamo aiutando il Governo. E soprattutto stiamo aiutando gli italiani. Perche' lottiamo per evitare l'aumento dell'Iva, per evitare i microbalzelli, per evitare il blocco dei cantieri. Basta con le fake news: noi lavoriamo per salvare il Governo. E soprattutto per aiutare gli italiani. Chi vuole aumentare le tasse fa il male del Governo, chi lotta per evitarlo, aiuta gli italiani". Lo sostiene in un'intervista al Giornale di Sicilia Matteo Renzi che oggi sara' alle Ciminiere di Catania per una convention di Italia Viva. "Se questa legislatura riuscira' a eleggere il successore del presidente Mattarella? Secondo me si' - replica Renzi -. Sara' un presidente europeista, garante supremo dei valori costituzionali. Non un Presidente espressione di chi vuole i pieni poteri per uscite dall'Euro. O per avvicinarsi alla Russia". "Soddisfatti dalla legge di bilancio? Se guardo il bicchiere mezzo pieno: bene aver evitato aumenti Iva e tasse su cellulare e gasolio. Bene anche fondi su famiglia e sanita'. Bicchiere mezzo vuoto: ancora troppi microbalzelli. Ma diciamo la verita': come abbiamo raccontato ieri a Torino la vera sfida adesso e' sbloccare le opere pubbliche", replica il leader di IV. (ITALPRESS). col2/red 16-Nov-19 09:01