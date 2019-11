REGIONALI, DA ROUSSEAU SÌ A LISTE M5S IN EMILIA ROMAGNA E CALABRIA

ROMA (ITALPRESS) - Alle ore 20 di oggi, si e' conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto esprimere la propria opinione per decidere se il MoVimento 5 Stelle dovesse osservare una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali, evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto. I si' sono stati 8.025 (29,4%) mentre i no 19.248 (70,6%). Per il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, "dobbiamo essere tutti felici del risultato della votazione di oggi. Era necessario fare questo voto perche' in tanti, anche persone che hanno fatto la storia del MoVimento, mi hanno espresso i loro dubbi sulla partecipazione al voto in questo momento storico e c'erano tanti strani retroscena sui giornali. Per questo abbiamo deciso di lasciare questa decisione a tutti gli iscritti, che ci hanno dato un mandato chiaro e fortissimo: dobbiamo partecipare alle elezioni regionali con tutte le nostre forze. Ed e' quello che faremo". (ITALPRESS). ads/r 21-Nov-19 20:48