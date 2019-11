DA EUROPARLAMENTO VIA LIBERA A COMMISSIONE UE GUIDATA DA VON DER LEYEN

STRASBURGO (ITALPRESS) - Il Parlamento europeo, con 461 voti a favore 157 contrari e 89 astenuti, ha dato il via libera alla nuova Commissione europea guidata Ursula von der Leyen. Ora tocchera' al Consiglio europeo proclamare la nuova Commissione che si insediera' il prossimo primo dicembre. Nel suo discorso al Parlamento, il neo presidente ha sottolineato come "nell'arco dei prossimi 5 anni la nostra Unione insieme portera' avanti una trasformazione che coinvolgera' ogni singola parte della nostra societa' e della nostra economia. La porteremo avanti perche' e' la cosa giusta da fare, non perche' sara' semplice". Quindi "il mio messaggio e' semplice: mettiamoci a lavorare. Il mondo ha bisogno del nostro ruolo guida". Poi, ha spiegato: "Abbiamo intenzione di promuovere e tutelare gli interessi dell'Europa attraverso un commercio aperto ed equo. Abbiamo intenzione di rafforzare i partenariati perche' anche partner forti rendono l'Europa forte. La mia Commissione non avra' paura di utilizzare il linguaggio della fiducia e lo faremo in stile europeo". Quindi "la strada e' impervia, il compito non e' agevole ma insieme riusciremo perche' dobbiamo agire". (ITALPRESS). ads/red 27-Nov-19 12:44