RIFORNIVANO ROMA DI DROGA, 51 ARRESTI TRA LAZIO, CALABRIA E SICILIA

ROMA (ITALPRESS) - Sgominata dalla guardia di finanza di Roma un'organizzazione di narcotrafficanti in grado di rifornire di droga tutta la Capitale: 51 gli arresti (50 in carcere e 1 ai domiciliari) eseguiti da 400 militari del Comando provinciale, con il supporto di elicotteri e unita' cinofile, nel Lazio, in Calabria e in Sicilia. L'ordinanza di custodia cautelare e' stata emessa dal gip su richiesta della Dda di Roma. Nell'operazione "Grande Raccordo Criminale" e' emerso inoltre come il clan si servisse di una 'batteria di picchiatori' composta da persone appositamente incaricate dell'esecuzione di attivita' estorsive per il recupero dei crediti maturati, mediante l'impiego della violenza. (ITALPRESS). col2/com 28-Nov-19 08:37