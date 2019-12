SEQUESTRO DI PERSONA, 11 FERMI IN LOMBARDIA, VENETO E CAMPANIA

MILANO (ITALPRESS) - Undici fermi dei carabinieri a Milano, Verona e Napoli. I Carabinieri della Compagnia di Corsico e del Nucleo Investigativo di Bologna, hanno fermato undici persone indagate per tentato sequestro di persona a scopo estorsivo. Inoltre a Napoli e Modena, gli stessi reparti dell'Arma hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Bologna a carico di 6 individui (2 dei quali anche destinatari del fermo per tentato sequestro di persona) per rapina. (ITALPRESS). abr/com 12-Dic-19 09:42