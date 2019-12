SOFIA VINCE L'EDIZIONE 2019 DI X FACTOR

ROMA (ITALPRESS) - E' Sofia a vincere l'edizione 2019 di X Factor. Appena diciassette anni, di Civitanova Marche (Macerata), la piu' piccola delle Under Donne guidate da Sfera Ebbasta ha trionfato al termine della Finale del talent show in onda su Sky Uno condotta da Alessandro Cattelan in diretta dal Mediolanum Forum di Assago. All'ultimo scontro, sulle note del suo inedito "A domani per sempre" - da lei scritto e con cui si era presentata alle selezioni - Sofia ha avuto la meglio sui Booda, i tre musicisti romani della squadra di Samuel, permettendo a Sfera di avere la meglio sui colleghi al tavolo dei giudici alla sua prima esperienza a X Factor. Unico fra i suoi colleghi di giuria ad arrivare all'ottavo e ultimo appuntamento del programma prodotto da Fremantle con ben due concorrenti, il frontman dei Subsonica ha piazzato sul terzo gradino del podio l'altro gruppo della sua squadra, il duo rap della Sierra. Quarto Davide, unico rappresentante della squadra di Malika, gli Under Uomini, ad essersi giocato un posto per il podio di X Factor 13. (ITALPRESS). sat/com 13-Dic-19 11:28