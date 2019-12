EXPORT, NEL TERZO TRIMESTRE +11% IN SICILIA

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia e' al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, subito dopo la Campania, e al decimo su scala nazionale. Dopo la brusca frenata dei primi mesi dell'anno, secondo quando certificato dall'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l'export e' infatti tornato a crescere nel terzo trimestre 2019 attestandosi complessivamente su 6,8 miliardi di euro, con un aumento del 11% rispetto al trimestre precedente. "I nostri prodotti - commenta Nino Salerno, delegato per l'internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network - continuano a sedurre i mercati. Il made in Sicily ha un appeal che merita di essere valorizzato sempre di piu'. Attenzione pero', perche' per competere sui mercati esteri occorre essere ben preparati e strutturati. Ed e' il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente con Sicindustria e grazie al supporto di Een, la rete della Commissione europea che sostiene le pmi nel processo di internazionalizzazione, di cui siamo partner da oltre dieci anni". "Un'attivita' intensa che - spiega Giada Platania, responsabile dell'area internazionalizzazione di Sicindustria/Een - ci ha portato, soltanto nel 2019, ad organizzare oltre 50 eventi in tutta la Sicilia, coinvolgendo un migliaio di imprese; a promuovere 13 missioni all'estero ed eventi di brokeraggio in Polonia, Svezia, Cina, India, Emirati Arabi, Spagna, Francia, e per vari settori: agroalimentare, edilizia sostenibile, bio-cosmetica, moda e missioni multisettoriali; a siglare accordi di collaborazione istituzionali con il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia; Mediter, la rete finanziata dalla commissione Ue per rafforzare le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo; Confapi; Camera di commercio degli Emirati Arabi; Europe Direct Carrefour Sicilia; e, cosa piu' importante, a far chiudere accordi commerciali fra le nostre imprese e partner stranieri". (ITALPRESS). abr/com 27-Dic-19 13:29