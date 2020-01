UN'IMPRESA GIOVANILE SU TRE NON SUPERA CINQUE ANNI DI VITA

ROMA (ITALPRESS) - Ai giovani piace ancora fare impresa anche se crescono le difficolta'. Ma quando riescono a superare la fase di avvio, i giovani "under 35" sono piu' resistenti rispetto agli altri imprenditori. Inoltre un'impresa giovanile su 3 chiude i battenti nei primi 5 anni di vita e di queste quasi la meta' non supera il biennio. Il risultato e' che in otto anni si sono perse 122 mila imprese "under 35", portando a quota 575mila l'esercito delle iniziative imprenditoriali guidate da giovani. E' questa la fotografia scattata dall'indagine Unioncamere sulle imprese giovanili tra il 2011 e il 2018. Un dato che emerge e' che quasi 41 mila imprenditori under 35 nati al Sud sono andati al Centro Nord per mettersi in proprio. Poco meno della meta' ha scelto la Lombardia (26%) o il Lazio (22%). "Secondo i nostri dati - commenta il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli - la voglia di fare impresa dei giovani del nostro Mezzogiorno non e' stata sconfitta dalla crisi che ha colpito l'economia italiana. Ma occorre creare le condizioni per evitare che i migliori fuggano in altre aree del Paese o all'estero". Sono circa 952 mila i giovani titolari o soci di un'impresa, un terzo sono donne, e nel complesso hanno un'eta' media di 28,7 anni. Ma sono sempre meno quelli pronti a puntare sull'autoimprenditorialita'. Tra il 2011 e il 2018 il rapporto tra imprese giovanili per 1000 giovani e' calato di 7 punti, passando da 57,2 a 50,3. (ITALPRESS). sat/com 02-Gen-20 18:06