PAPA "LA GUERRA PORTA SOLO MORTE E DISTRUZIONE"

ROMA (ITALPRESS) - "In tante parti del mondo si sente la terribile aria di tensione. La guerra porta solo morte e distruzione. Chiamo tutte le parti a mantenere accesa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo e di scongiurare l'ombra dell'inimicizia. Preghiamo in silenzio perche' il Signore ci dia questa grazia". Durante l'Angelus Papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione per le tensioni in diverse aree del mondo, a partire da quanto sta accadendo nel Mediterraneo e in Medioriente. (ITALPRESS). abr/red 05-Gen-20 13:28