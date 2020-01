REGIONALI, M5S "NELLE MARCHE NESSUN'ALLEANZA CON I PARTITI"

ROMA (ITALPRESS) - Danilo Toninelli, responsabile delle campagne elettorali del MoVimento, e il capo politico M5S Luigi Di Maio hanno incontrato questa mattina i due referenti per le elezioni regionali nelle Marche, Gianni Maggi e Martina Parisse, per definire la collocazione del MoVimento 5 Stelle. "E' stato rilevato che non ci sono le condizioni politiche per pensare a un patto civico che comprenda anche i partiti - si legge in una nota -. Il MoVimento 5 Stelle, dunque, si presentera' alle prossime elezioni regionali nelle Marche da solo o con eventuali liste civiche". (ITALPRESS). sat/com 16-Gen-20 15:16