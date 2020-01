SARDINE, SANTORI "SIAMO OLTRE 40 MILA A BOLOGNA"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Siamo oltre 40mila persone, anche la Montagnola e' piena. E' l'ennesima dimostrazione che a volte il buon senso, il non urlare, puo' ancora pagare". Cosi' Mattia Santori, portavoce delle sardine, nell'affollata conferenza stampa all'Arena del Sole, per fare il punto sulla manifestazione in corso in piazza VIII Agosto a Bologna. La piazza si e' andata man mano riempiendo gia' verso l'ora di pranzo. "E' una svolta politica per il Paese, si dimostra ancora una volta, in tanto che le piazze tornano a essere piene, che quello che vediamo e respiriamo sul web non corrisponde a realta', e che c'e' una richiesta di una politica diversa da parte della cittadinanza. Che non e' per forza giusta o sbagliata, ma semplicemente parte dal buon senso e dal volere un altro tono della politica. Questo e' stato il nostro inizio, e per quanto continuino a chiederci di andare oltre, di affrettare i tempi, la gente ha percepito questo e continua a insistere su questo. Evidentemente ancora siamo feriti da un dibattito politico che non ha rispettato le persone", ha aggiunto Santori. (ITALPRESS). cin/mgg/red 19-Gen-20 20:43