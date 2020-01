ALLE 12 AFFLUENZA IN RIALZO IN EMILIA-ROMAGNA E CALABRIA

BOLOGNA (ITALPRESS) - Affluenza in rialzo alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna e della Calabria. Secondo quanto rende noto il Viminale su tutti i 328 Comuni emiliano-romagnoli al voto, l'affluenza alle 12 e' al 23,44%, in netto aumento rispetto al 10,77% delle Regionali del 23 novembre 2014, quando il dato finale fu 37,71%. In Calabria, quando sono disponibili i dati di 403 Comuni su 404, l'affluenza alle ore 12 e' stata del 10,49%, in aumento rispetto all'8,84% delle Regionali del 23 novembre 2014, quando il dato finale fu 44,07%. (ITALPRESS). sat/red 26-Gen-20 13:07