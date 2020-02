Gualtieri "fiducioso che vedremo un rimbalzo dell'economia"

ROMA (ITALPRESS) - "Sono fiducioso che gia' da gennaio e dal primo trimestre vedremo un rimbalzo della nostra economia, mantengo la fiducia nelle previsioni di crescita". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo all'assemblea nazionale di Italia Viva. "Pensate cosa sarebbe successo se non avessimo disattivato gli aumenti di 23 miliardi di Iva. Se non fossimo stati capaci, con una manovra giusta e ambiziosa, noi oggi saremmo messi molto male", ha spiegato in merito alle stime sul Pil per l'Italia. "Quei dati sono provvisori, ci sono stati degli eventi eccezionali, problemi all'agricoltura, ma ci dicono che abbiamo messo le condizioni di rilancio dell'economia. Io mantengo la fiducia e ora c'e' un lavoro di legislatura per dare una scossa all'economia", ha aggiunto. La riforma fiscale e' "una grande sfida che vogliamo vincere, nella manovra economica siamo riusciti a fare un intervento importante sul cuneo fiscale. Giovedi' - ha annunciato il ministro - ci riuniremo al Mef con tecnici e politici per la riforma fiscale. Ci sono delle linee comuni, noi vogliamo una grande azione di semplificazione fiscale, vogliamo farlo riducendo la pressione fiscale sul lavoro, rimanendo sulla flessibilta' fiscale che non c'entra niente con la flat tax, ma che porti a una riduzione della pressione fiscale". (ITALPRESS). ror/ads/red 01-Feb-20 20:17