Suppletive Roma, Gualtieri eletto deputato col 62%

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e' stato eletto deputato alle elezioni suppletive per il collegio uninominale Roma 1 della Camera della XV circoscrizione Lazio 1. Sostenuto da Pd, Italia viva, +Europa, Leu e Azione, completato lo scrutinio delle 218 sezioni, ha ottenuto 20.304 preferenze, raggiungendo il 62,24% dei voti. Dietro di lui si e' piazzato il candidato del centrodestra Maurizio Leo, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Udc, che ha ottenuto 8.508 preferenze, arrivando al 26,08% dei consensi. Terza la candidata del M5s Rossella Rendina con 1.422 voti, che si e' fermata al 4,36% delle preferenze. Tutti sotto il 3 per cento di preferenze gli altri quattro candidati: Marco Rizzo del Partito comunista al 2,6% con 855 voti; Elisabetta Canitano di Potere al popolo al 2,4% con 785 voti; Mario Adinolfi per il Popolo della famiglia all'1,3% con 432 voti; Luca Lo Muzio Lezza di Volt allo 0,9% con 316 voti. Bassa l'affluenza, che si e' fermata al 17,66%. Su 186.234 aventi diritto, hanno votato 32.880 elettori. Sono stati 32.622 i voti validi, 73 le schede bianche, 185 le schede nulle. (ITALPRESS). vbo/r 02-Mar-20 08:05