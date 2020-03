16 marzo 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Possiamo iniziare a parlare di un modello italiano anche sulla questione economica, siamo i primi a mettere in campo 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio delle famiglie, attiviamo flussi per 350 miliardi, e’ una manovra economica poderosa”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Questo e’ un passaggio importante, abbiamo approvato il dl contenente le misure economiche. Il governo e’ vicino alle tante imprese, famiglie che stanno facendo tutti enormi sacrifici per il bene comune piu’ alto che e’ la salute”, ha spiegato Conte.

“Nessuno deve sentirsi abbandonato, questo decreto lo dimostra, lo Stato e’ qui, e le misure di sostegno ne sono concreta testimonianza”.

(ITALPRESS).

L'articolo Il Governo vara il decreto Cura Italia, Conte “Manovra poderosa” proviene da Italpress.