Coronavirus, Quirinale “Clima difficile, serve unita'”

ROMA (ITALPRESS) – “Si celebra oggi in tutta Italia la giornata dell’Unita’ nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Nel rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria la Presidenza della Repubblica ha annullato le previste cerimonie pubbliche. Il clima di difficolta’, di incertezza e di sofferenza che stiamo vivendo rende ancora piu’ stringente la necessita’ di unita’ sostanziale di tutti i cittadini attorno ai valori costituzionali e ai simboli repubblicani”. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale.

