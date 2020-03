Zucchero, arriva in radio il nuovo singolo “Sarebbe questo il mondo”

17 marzo 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Arriva in radio dal 20 marzo il nuovo singolo di Zucchero “Sarebbe questo il mondo”.

“E’ una piccola ‘rapsodia’ – dice Zucchero – un brano scritto di getto, spontaneamente, sulla scia dei mie ricordi d’infanzia, di mio padre, del mondo sognante e ricco di semplicita’ in cui sono cresciuto. Un invito a guarire questo mondo un po’ ammalato, a ritrovare la sua genuinita’, fermare l’omologazione, e riscoprire i rapporti umani in tutta la loro bellezza, semplicita’ e verita’.

Speriamo che il sacrificio che stiamo facendo tutti in questo momento, ognuno nelle proprie case, ci conceda il tempo per fermarci un attimo dalla corsa incessante contro il tempo e ci faccia comprendere davvero quanto sia importante riscoprire il valore delle piccole cose, la vera sostanza dell’essere umano».

A causa della situazione attuale, i live internazionali di Zucchero previsti in Nuova Zelanda, Australia, Messico, America e Canada saranno riprogrammati”. Per quanto riguarda l’Italia, Zucchero sara’ in concerto all’Arena di Verona con 14 appuntamenti live, dal 22 settembre al 7 ottobre. Per informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.zucchero.it.

