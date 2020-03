Fims sostiene Fmsi “Importante applicare raccomandazioni preventive”

17 marzo 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ di fondamentale importanza applicare le raccomandazioni per la prevenzione dell’infezione previste per la popolazione generale ai praticanti di tutte le discipline sportive, con particolare attenzione al rischio legato agli sport nei quali e’ impossibile prevedere un distanziamento ottimale nella parte tecnico specifica dell’allenamento”. Con queste parole il professor Fabio Pigozzi, presidente della Federazione Internazionale di medicina dello sport, da’ pieno sostegno alla raccomandazione con cui la Federazione Medico Sportiva Italiana ha consigliato lo stop degli allenamenti per l’emergenza coronavirus: fino al 3 aprile per le societa’ professionistiche, fino a nuove indicazioni per le societa’ dilettantistiche e fino al 30 giugno per il settore giovanile e scolastico.

