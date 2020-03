Coronavirus, Johnson “Dobbiamo agire come un Governo in guerra”

17 marzo 2020 a

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo agire come un governo in tempo di guerra e fare il possibile per supportare la nostra economia”. Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson, durante una conferenza stampa sull’emergenza coronavirus.

Johnson ha sottolineato che “nonostante le misure attuate siano estreme, potremmo dover andare oltre e piu’ velocemente”, mostrandosi convinto che la tattica britannica per la lotta al coronavirus portera’ frutti positivi.

Il primo ministro ha rassicurato i suoi cittadini affermando che “si’, questo nemico puo’ essere letale, ma puo’ anche essere sconfitto”. “Nonostante i mesi difficili che ci aspettano, abbiamo le risorse e la determinazione per vincere questa battaglia”, ha aggiunto.

