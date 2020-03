18 marzo 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge ‘Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il Dl “Cura Italia” e’ stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, ed e’ quindi in vigore.

(ITALPRESS).

L'articolo Dl Cura Italia in Gazzetta Ufficiale, e’ in vigore proviene da Italpress.