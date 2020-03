Coronavirus, Bono Vox canta sui social per l'Italia e i medici

18 marzo 2020 a





ROMA (ITALPRESS) – Bono Vox ha pubblicato sui social il suo omaggio per l’Italia e per chi combatte contro il coronavirus. Il titolo del brano e’ “Let Your Love Be Known”. “Per gli italiani che l’hanno ispirata, per gli irlandesi – dice il leader degli U2 – per tutti quelli che in questo giorno di San Patrizio sono in difficolta’ e continuano a cantare… Per i medici, per le infermiere, per chi presta soccorso in prima linea: e’ per voi che cantiamo”.

(ITALPRESS).

