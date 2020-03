Il principe Alberto di Monaco positivo al Covid-19

19 marzo 2020 a

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) (ITALPRESS) – Il principe Alberto II di Monaco e’ risultato positivo al Covid-19. Lo conferma un comunicato del Palazzo del Principe. Il sovrano e’ il primo capo di Stato al mondo a essere colpito dal virus.

Il test era stato eseguito lunedi’ scorso. Alberto II e’ in buone condizioni, ed e’ seguito dal suo medico e dagli specialisti dell’ospedale Princess Grace. Continua a lavorare dall’ufficio dei suoi appartamenti privati ed e’ in contatto permanente con i membri del suo entourage.

“Il nostro paese sta vivendo si sta confrontando con la crisi sanitaria piu’ grave della sua storia – aveva detto ieri Alberto in un messaggio televisivo -. Il nostro governo e’ preparato all’epidemia e sono state prese le disposizioni necessarie. Per rallentare il diffondersi del virus vi chiedo di rimanere a casa mentre i lavoratori della sanita’ e della forza pubblica stanno lavorando per voi”. “Conto sul vostro senso di responsabilita’, questa crisi sanitaria cessera’ solo con la nostra capacita’ di rispettare le regole – ha proseguito -. Vi confermo che non ci sono problemi di approvvigionamenti alimentari nel Principato. Abbiamo gia’ trascorso momenti problematici e passeremo uniti anche questo”.

