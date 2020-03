Milano, scadenza bollette CAP nella citta' metropolitana slitta a giugno

21 marzo 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – “Gruppo CAP non lascia soli cittadini e stakeholder”. E’ questo il messaggio che il gestore del servizio idrico integrato della Citta’ metropolitana di Milano vuole lanciare attraverso una serie di iniziative rivolte a utenti, fornitori e cittadini.

Tutte le bollette gia’ emesse, qualunque scadenza riportino, potranno essere pagate senza nessun costo aggiuntivo entro il primo giugno. Si tratta di mantenere sul territorio, nei bilanci dei Comuni e dei cittadini, circa 20 milioni di euro di liquidita’. A tutti i fornitori invece verra’ garantito un anticipo dei pagamenti delle prestazioni gia’ effettuate, e sara’ inoltre data loro possibilita’ di chiedere un anticipo del 20% del contratto per le prestazioni non ancora effettuate senza costi di polizza e fidejussione che saranno coperti da CAP.

#acasaconcap e’ invece l’iniziativa rivolta a tutte le eta’, cui partecipare semplicemente collegandosi alla pagina Facebook. Dai giochi per bambini sul tema dell’acqua, alla musica per adulti e ragazzi, ma anche attivita’ pensate per le persone dell’azienda, come allenamenti e workout, corsi di formazione per coinvolgere i colleghi e farli sentire piu’ vicini, anche se solo virtualmente.

“Mai come quest’anno, la giornata mondiale dell’acqua che festeggeremo il 22 marzo rappresenta un momento di celebrazione non retorica. Sara’ il momento in cui tutti insieme potremo dire grazie a tutte le persone che in questi giorni non si arrendono e lavorano per garantire a tutti i servizi essenziali”, afferma Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP.

