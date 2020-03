Coronavirus, in Lombardia 546 morti in piu'

21 marzo 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – “Gli esperti avevano detto che i giorni piu’ duri sarebbero stati sabato e domenica, a due settimane dall’introduzione delle misure di contenimento. Ahime’, avevano ragione. I dati sono tutti in forte crescita”. Lo ha detto, nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha poi spiegato come i casi positivi in Lombardia siano saliti a quota 25.525, 3.251 piu’ di ieri; i ricoveri in ospedale sono 8.258, 523 piu’ di ieri, a cui si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1.093, 43 piu’ di ieri. I decessi sono arrivati a quota 3.095, 546 piu’ di ieri.

