Covid-19, Mattarella “Spero che esperienza italiana sia utile a tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo affrontando tutti – Germania, Italia e tanti altri Paesi – questo pericolo, inatteso e grave. Come ti ho detto nel corso della nostra conversazione telefonica, spero che l’esperienza che, per prima, l’Italia si e’ trovata a sviluppare per contrastare il contagio possa risultare utile per tutta Europa e a livello globale. Mi auguro fortemente che alla Germania e agli altri Paesi sia risparmiato il doloroso percorso dell’Italia”. Cosi’ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in une lettera inviata al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. “Qui, in numerosi territori, con tante vittime, viene decimata la generazione piu’ anziana, composta da persone che costituiscono per i piu’ giovani punto di riferimento non soltanto negli affetti ma anche nella vita quotidiana. Sono altamente riconoscente – e, con me, l’intera Italia – per la solidarieta’ manifestata e concretamente posta in essere dalla Germania”, aggiunge Mattarella. “L’intesa tra i nostri ministeri della Salute con l’invio dalla Germania in Italia di forniture di dispositivi medici e’ di grande importanza, anche come segno della profonda amicizia che lega i nostri Paesi. Come hai scritto nella tua lettera abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarieta’. L’Unione Europea, con i suoi vertici, sta operando con serieta’ e determinazione di fronte a questa drammatica condizione, nuova e generale. Sono certo che continuera’ a farlo: i nostri concittadini europei hanno bisogno di avvertire l’efficace vicinanza dell’azione dell’Unione”, conclude il capo dello Stato.

(ITALPRESS).

