Coronavirus, Fca produrra' mascherine

TORINO (ITALPRESS) – Fca convertira’ un suo impianto per produrre un milione di mascherine al mese, che saranno poi donate alle istituzioni che ne faranno richiesta. E’ quanto si legge in una lettera che il Ceo del gruppo, Mike Manley, ha inviato a tutti i dipendenti. La notizia si aggiunge a quella trapelata nei giorni scorsi, allorche’ era stato annunciata una collaborazione, che coinvolgera’ anche Ferrari, con Siare Engineering, una delle poche aziende che producono respiratori, per aiutarli a raddoppiare la loro produttivita’.

Il manager spiega che saranno avviate “tutte le attivita’ necessarie per convertire uno dei nostri stabilimenti alla produzione di mascherine facciali. L’obiettivo e’ di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori sanitari. Poter reindirizzare le nostre risorse a sostegno di chi ne ha piu’ bisogno mi rende orgoglioso di far parte di questa azienda”. Rivolto ai dipendenti del gruppo, spiega che “sono impegnato ad assicurare che Fca emerga da questo momento piu’ forte che mai, proponendosi come un punto cardine nel processo di ripresa e rinnovamento del settore”.

