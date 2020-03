23 marzo 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Cambia il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti. Sara’ in linea con l’ultimo Dpcm con le misure di contenimento per il coronavirus, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

