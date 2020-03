Coronavirus, McDonald's dona 1 milione alla Regione Lombardia

24 marzo 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – McDonald’s Italia e Fondazione per

L’Infanzia Ronald McDonald hanno deciso di donare 1 milione di euro per far fronte all’emergenza COVID-19 nella Regione Lombardia. L’obiettivo e’ quello di contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale, che sara’ realizzato nei padiglioni della Fiera di Milano, con l’acquisto di moduli di degenza. Inoltre, la

donazione prevede l’acquisto di un’unita’ completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi.

McDonald’s Italia e la Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald hanno avviato una collaborazione con la Fondazione di Comunita’ Milano onlus e costituito un fondo nel quale potranno confluire i fondi destinati alla messa in opera del nuovo ospedale di Milano Fiera e le successive donazioni da parte di dipendenti, fornitori e partner del sistema McDonald’s Italia.

“La gara di solidarieta’ che si e’ innescata intorno alla Lombardia e al progetto dell’Ospedale dedicato all’emergenza in Fiera, e’ sempre piu’ grande. La mia gratitudine va a quelle aziende come McDonald’s per una donazione cosi’ importante e preziosa. Un gesto che ci da’ forza e motivazione per andare avanti nonostante le

criticita’ che dobbiamo affrontare quotidianamente”, ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“In questo momento di estrema emergenza nazionale in cui anche il sistema industriale sta affrontando criticita’ – dice il presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali – sento doveroso ringraziare chi sta offrendo un sostegno economico e materiale per contribuire alla lotta contro la diffusione del Covid-19. In tale contesto, esprimo un sentimento di gratitudine a McDonald’s e a Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald per

la loro iniziativa, che si affianca al Fondo lanciato da Fondazione Fiera Milano per sostenere la battaglia contro il

coronavirus e la costruzione della struttura sanitaria/ospedaliera presso il Portello di Fieramilano”.

