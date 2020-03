24 marzo 2020 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – In piena emergenza Coronavirus, Pulsee, energy company full digital di Axpo Italia, offre due mesi di energia elettrica e gas alle famiglie italiane, aderendo al progetto di solidarieta’ digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Per le attivazioni effettuate dal 12 marzo al 3 Aprile 2020, Pulsee scontera’ interamente l’importo della prima bolletta, sia nel caso di forniture complete luce+gas, sia per singole offerte luce o gas.

Gli interessati dovranno andare sul sito Pulsee.it entro il 3 aprile, scegliere l’offerta piu’ adatta alle proprie esigenze tra quelle disponibili e, nel momento dell’attivazione, inserire il codice SOLDIGITALE nell’apposito spazio. Al termine gli utenti riceveranno un mail di conferma dell’attivazione. L’attivazione non prevede moduli da compilare, ne’ contratti da scannerizzare: sono sufficienti il proprio codice fiscale, una bolletta recente e il codice Iban o una carta di credito per attivare la fornitura.

(ITALPRESS).

L'articolo Coronavirus, da Pulsee 2 mesi gratis di elettricita’ e gas per famiglie proviene da Italpress.