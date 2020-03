Coronavirus, da Intesa Sanpaolo 350mila euro per ospedale alpini Bergamo

24 marzo 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo contribuisce alla realizzazione dell’ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini alla Fiera di Bergamo con un contributo di 350 mila euro, che permette di acquistare ventilatori, sistemi radiologici, apparecchi per laboratorio analisi, monitor, aspiratori, produttori di ossigeno e altri materiali necessari all’attivita’ sanitaria.

Tale contributo per la realizzazione dell’ospedale da campo a Bergamo potra’ essere incrementato di ulteriori 100 mila euro anche grazie all’attivazione, fino al 6 aprile, di una raccolta fondi dedicata al progetto e gia’ operativa sul sito www.forfunding.it, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo Intesa Sanpaolo aperta a tutti.

Questo intervento di Intesa Sanpaolo a favore della comunita’ di Bergamo si aggiunge ai 100 milioni di euro gia’ destinati alla Protezione Civile, che raggiungeranno presto le zone piu’ colpite in tutta Italia, come la Lombardia.

Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo esprime “vicinanza alle comunita’ bergamasche con questo impegno concreto, che portera’ strumenti e materiali indispensabili a far funzionare presto questa struttura messa in campo con grande tempestivita’ e disponibilita’ dalla Fondazione Ana Onlus. In un momento di tale gravita’, Intesa Sanpaolo vuole dimostrare il proprio sostegno a Bergamo e dare un contributo che consenta di affrontare e risolvere insieme l’emergenza”.

