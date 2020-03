26 marzo 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre 2020 bollette dell’energia elettrica e del gas in forte ribasso. Le perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso, legate a una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell’emergenza Covid-19, e una sostanziale stabilita’ nel fabbisogno degli oneri generali portano infatti a una riduzione del -18,3% per l’elettricita’ e del -13,5% per il gas per la famiglia tipo1 in tutela. Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie (al lordo tasse), per l’elettricita’ la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020) sara’ di circa 521 euro, con una variazione del -7,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° luglio 2018 – 30 giugno 2019), corrispondente a un risparmio di circa 45 euro/anno. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sara’ di circa 1.019 euro, con una variazione del -12% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 139 euro/anno. Rispetto all’anno scorrevole, quindi, il risparmio complessivo per la famiglia tipo per elettricita’ e gas e’ di circa 184 euro/anno.

(ITALPRESS).

L'articolo Nel secondo trimestre in calo bollette luce e gas proviene da Italpress.