27 marzo 2020 a

a

a

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell’ambito di un controllo in un centro di analisi biochimiche ha sottoposto a sequestro cautelare 900 kit per la diagnosi del virus Covid-19, sprovvisti di validazione delle Autorita’ sanitarie Nazionali e mancanti di certificazione CE. I kit erano stati posti in vendita anche su un sito web dedicato.

Alcuni clienti avevano gia’ effettuato il bonifico per l’acquisto on line.

(ITALPRESS).

L'articolo Coronavirus, sequestrati 900 kit per la diagnosi proviene da Italpress.