Coronavirus, Papa “Gente ha fame, si incomincia a vedere il dopo”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni, in alcune parti del mondo, si sono evidenziate conseguenze – alcune conseguenze – della pandemia; una di quelle e’ la fame. Si incomincia a vedere gente che ha fame perche’ non puo’ lavorare, perche’ non aveva un posto fisso o per altre circostanze. Si comincia a vedere il dopo, quello che verra’ piu’ tardi, ma incomincia adesso. Preghiamo per le famiglie che incominciano a sentire il bisogno a causa della pandemia”. Lo ha detto Papa Francesco, nel corso della preghiera mattutina a Santa Marta.

