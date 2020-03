Coronavirus, Fontana: “Lombardia prosegue sulla buona strada”

30 marzo 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – “Non ho ancora i numeri ufficiali, ma l’indicazione e’ che stiamo proseguendo sulla buona strada. Manteniamo un trend che non e’ piu’ in salita. Non e’ in discesa, ma almeno non andiamo avanti nella progressione. Questo e’ l’aspetto positivo”. Lo ha detto questo pomeriggio nel corso di una comunicazione alla stampa il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Non si deve abbassare la guardia. Purtroppo oggi, non so se sia una impressione o no, ho visto piu’ macchine e persone in giro. Come se le discrete notizie degli ultimi giorni abbiano fatto si’ che i cittadini non si sentano cosi’ legati dalle misure. Se non seguiamo le norme, rischiamo che i risultati ricomincino ad essere negativi. Stiamo andando benino, andiamo avanti con gli abblighi che ci siamo posti” ha continuato Fontana.

Interrogato in merito all’orizzonte temporale delle misure restrittive per far fronte all’emergenza coronavirus, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, ha spiegato che “e’ in corso un dialogo con le altre regioni, ma credo che si debba parlare di almeno meta’ aprile”.

